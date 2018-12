Geometrie esistenziali, il nuovo libro dell'etologo Roberto Marchesini

"La grandiosa diversità dei viventi è il grande tema che nutre l’estro dei poeti, la smania sillegica dei collezionisti, la curiosità degli esploratori, la religiosità dei mistici, il campo di ricerca dei naturalisti, l’immaginario degli artisti e l’orizzonte di modelli a disposizione dei tecnici e degli scienziati". Così l'etologo Roberto Marchesini, nella sua ultima fatica, Geometrie esistenziali. Le diverse abilità nel mondo animale.



La multiformità rappresenta la strada maestra che ha consentito la vita costruendo catene trofiche, reciproche dipendenze ecologiche, reti di connessioni che hanno impedito l’accumulo di scarti e il riciclo delle risorse. Il mondo animale rappresenta solo una piccola parte di questa esplosione di biodiversità che ha disegnato geometrie esistenziali capaci di raccontare una storia di prossimità di retaggio, una genealogia del vivente che non si limita a una semplice retrospettiva, per quanto affascinante possa essere sotto il profilo paleontologico, ma tratteggia parentele più o meno prossime che ci parlano anche di somiglianze e quindi di sovrapposizioni di caratteri tra le diverse specie.



Si tratta, infatti, di una diversità non fine a se stessa, ma estremamente funzionale e connessa: il corpo di un gatto è magnificamente correlato nella sua istologia, nel metabolismo, nella biomeccanica e nell’espressione comportamentale per svolgere la sua funzione di predatore che sorprende la preda e la batte in velocità. Un manuale di etologia di base, che si legge come un documentario, ricco di riferimenti al mondo animale e alla sua infinita molteplicità.



Roberto Marchesini è filosofo, etologo e zooantropologo, direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e di Siua, Istituto di Formazione Zooantropologica. Ha all’attivo oltre un centinaio di pubblicazioni nei campi della bioetica, della filosofia postumanista e dell’etologia filosofica. Scrive per diverse testate nazionali e tiene conferenze in tutto il mondo sul rapporto uomo-animale. Ha curato i notissimi dizionari bilingue Italiano/Cane (2010) e Italiano/Gatto (2009), che hanno dato una svolta a come comunichiamo con cani e gatti. I suoi lavori sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese.





