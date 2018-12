L'arcivescovo Delpini: "No ai migranti come capro espiatorio"

"In una considerazione pensosa delle prospettive del nostro tempo si dovrà evitare di ridurci a cercare un capro espiatorio: talora, per esempio, il fenomeno delle migrazioni e la presenza di migranti, rifugiati, profughi invadono discorsi e fatti di cronaca, fino a dare l'impressione che siano l'unico problema urgente". Si è espresso così, ieri, l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, nel tradizionale discorso alla città alla vigilia di Sant'Ambrogio, dal titolo 'Autorizzati a pensare'.



"Credo - ha spiegato - che il consenso costruito con un'eccessiva stimolazione dell'emotività dove si ingigantiscano paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini e non favorisca la partecipazione democratica". Secondo l'arcivescovo, "lo slogan gridato, stuzzica la suscettibilità e deprime il pensiero riflessivo". Non è però una lettura un po' riduzionista e unilaterale di tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, a Italia invasa?