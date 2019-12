Conte: "Plastic tax ridotta dell’85%. Sugar tax dal primo ottobre"

Plastic tax ridotta dell’85% e rinviata a luglio, la tassa sulle auto aziendali è stata cancellata. Mentre la sugar tax partirà dal primo ottobre. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del vertice sulla manovra.



“Nessuno dica più che siamo il Governo delle tasse” ha aggiunto Conte, parlando ieri insieme al ministro dell’Economia Gualtieri. Per i Vigili del Fuoco “ci saranno 65 milioni nel primo anno e poi a salire negli anni successivi”. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del vertice sulla manovra.



“Avevamo preso un impegno anche per i Vigili del fuoco, che sono tanto amati dai cittadini. Nel recente passato erano stati un pò negletti e diamo un segnale per armonizzare ad altre forze dell’ordine” aggiunge il premier.