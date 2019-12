Governo svalvolato: l'Italia crolla, loro pensano ai satelliti

"Per il ministro De Micheli è importante investire sulla sicurezza della navigazione satellitare? Ministro prima di pensare ai satelliti e alla conquista di Saturno o di Urano pensiamo banalmente a casa nostra, ai ponti che crollano, alle gallerie infiltrate, alla rete ferroviaria che in molti tratti è monobinario e con i vecchi passaggi a livello…".



"Vado avanti? Oppure banalmente pensiamo ad aprire i cantieri della Malpensa-Vigevano o a velocizzare i lavori per prolungare la metropolitana 5 da Milano a Monza…". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.