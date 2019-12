Fotonotizia / Lega in piazza per dire stop al Mes

Sabato e domenica "la Lega sarà presente in oltre 200 piazze della Lombardia per dire no alla riforma del fondo salva-stati e per raccogliere le firme dei cittadini per una petizione per invocare lo stop al Trattato. Diciamo no ad un meccanismo finalizzato solo ad aiutare le banche tedesche con i soldi dei cittadini”. Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi.