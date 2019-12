Legge anti-moschee: la Lega al contrattacco

"La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale della Lombardia sui luoghi di culto perché contrasta con l’articolo 19? Mi pare che anche 454 espulsioni dal territorio italiano di radicalizzati islamici dal 2015 ad oggi contrastino con i principi fondamentali della nostra Costituzione e con l'articolo 8 dove si dice che le singole confessioni religiose non devono contrastare con il nostro ordinamento giuridico".



"Vorrà dire che tra qualche mese, quando torneremo al Governo, ne faremo una nazionale di legge sui luoghi di culto, aggiungendo anche l’obbligo della trasparenza e tracciabilità sui fondi, per sapere se le moschee sono pagate dalle fondazioni del Qatar o dei califfati più vicini al radicalismo, e l’obbligo di schedatura degli imam, così sapremo chi predica, chi è e da dove proviene. E in ogni caso garantiremo più diritti e libertà di quelli che nei Paesi islamici vengono dati ai cristiani che vogliono edificare una chiesa...". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega in Lombardia.