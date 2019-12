Sparatoria a Pensacola, l'Arabia: "Atto barbaro"

Il re saudita Salman ha condannato l'attacco compiuto ieri da uno studente saudita nella base Usa di Pensacola, in Florida, definendolo un atto "barbaro". Lo ha detto il presidente Donald Trump in un tweet nel quale ha riferito che il monarca saudita lo ha chiamato per offrire le sue "sincere condoglianze". L'assalitore, Mohammed Saeed Alshamrani, si trovava nella base per prendere parte a un corso di pilotaggio. L'uomo ha aperto il fuoco con una pistola uccidendo tre persone, prima di essere a sua volta ucciso.