Nasce il gasdotto russo-cinese

Russia-Cina, Putin e Xi lanciano lo 'storico' gasdotto russo-cinese. Inaugurata la struttura che fornirà gas russo ai cinesi. Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno salutato oggi il lancio 'storico' del primo gasdotto che collega i loro due Paesi, durante una cerimonia d'inaugurazione della struttura, definita 'Forza della Siberia'.



L'inaugurazione del gasdotto, riferisce l'Afp, rappresenta 'un evento veramente storico, non solo per il mercato globale dell'energia, ma soprattutto per voi e per noi, per la Russia e la Cina', ha dichiarato Putin in videoconferenza.