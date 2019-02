Aggredisce capotreno: arrestato un senegalese

Ha sferrato un pugno al capotreno perché senza biglietto. Un senegalese di 19 anni è stato denunciato dalla Polfer di Novara. L'aggressione sul regionale Novara-Domodossola. Il giovane, che viaggiava con altri due ragazzi stranieri, ha reagito con violenza alla richiesta di regolarizzarsi del capotreno, colpito al naso, che ha allertato la Polfer.



All'arrivo del treno alla stazione di Novara, gli agenti hanno preso in consegna il senegalese, denunciato per le percosse e per interruzione di pubblico servizio. Per ripartire immediatamente, ed evitare che il treno accumulasse ulteriore ritardo, il capotreno ha rinunciato alle cure mediche.