Quell'arcobaleno tinto di rosso con nessun colpevole

Chi ricorda la “LoveParade” del 24 luglio 2010? Stiamo parlando del “rave party” più noto al mondo, una manifestazione simile al Gay Pride, con nudismo, esibizionismi ed eccessi di ogni tipo, il tutto condito da un ritmo ossessivo e sparato al massimo di “musica” techno e fiumi di droga. Un concentrato che ha portato quest’ultima manifestazione a tingersi del sangue di 21 ragazzi, a Duisburg, in Germania, 9 anni fa. Fra le vittime anche l'italiana Giulia Minola e ben 650 partecipanti rimasti feriti a causa della carenza dei sistemi di sicurezza.



Fatte le debite proporzioni, è successo qualcosa di analogo alla tragedia di Corinaldo del dicembre scorso. A Duisburg, infatti, il tutto è accaduto a seguito di una gigantesca calca avvenuta all'uscita di un tunnel lungo 200 metri e largo 30 sulla Karl Lehr Strasse, unica via d'accesso alla manifestazione. È stato stimato che il numero dei partecipanti in quel maledetto 24 luglio 2010 fosse di 1.400.000 persone, cifra notevolmente superiore alle attese delle autorità, che ne consideravano 250.000. Dall'inchiesta giornalistica del settimanale tedesco Der Spiegel, emergono le gravi responsabilità di autorità e organizzatori.





Per “LoveParade” s’intende il raduno mondiale tenuto per la prima volta nel 1989 a Berlino a seguito della progressiva diffusione della musica techno e delle “connesse” pasticche di MDMA/Ecstasy che amplificano lo stordimento dei partecipanti. D’allora il “rave party” più conosciuto al mondo è stato replicato in molte città: da Tel Aviv a Città del Messico, da Acapulco a Vienna, da Città del Capo a San Francisco, e per finire con Leeds, Sydney e Santiago del Cile. La manifestazione del 2010 è considerata una delle più gravi stragi di spettatori in Europa degli ultimi 30 anni e, anche per questo, d’allora non se ne sono state per fortuna organizzate più.





La “LoveParade” è un’occasione che richiama oltre che numerosissimi curiosi anche "esibizionisti" di ogni genere, da esponenti Lgbt a nudisti e “sperimentatori” vari di droghe sintetiche o meno. Il tutto con il pretesto di suscitare più o meno consapevoli proteste contro le “discriminazioni sessuali”. Uno dei drammi di questa buia vicenda è che, dopo l’episodio che ha scatenato il panico e la corsa di centinaia di persone che ha travolto persone e causato le 21 vittime, buona parte dei partecipanti, intontiti dalle droghe o ignari/indifferenti alla tragedia, ha continuato a ballare ed a sballarsi, rallentando di fatto i soccorsi. Per tutti gli organizzatori, comunque, almeno per ora nessuna responsabilità penale è stata imputata.