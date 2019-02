Incontro Di Maio-Gilet Gialli, protesta la Francia

L'incontro in Francia fra il vice primo ministro Luigi Di Maio e alcuni responsabili dei gilet gialli è "una nuova provocazione inaccettabile fra paesi vicini e partner in seno all'Unione europea": lo ha detto un portavoce del Quai d'Orsay. "Di Maio, che ha responsabilità di governo deve fare attenzione a non nuocere alle nostre relazioni bilaterali con le sue ripetute ingerenze, nell'interesse della Francia e dell'Italia", ha detto ancora un portavoce del ministero degli Esteri francese.



"Non dico che non dobbiamo incontrare Di Maio. Anzi, sarei onorata di poterlo incontrare, ma non ora, è troppo presto": lo ha detto la capolista della lista Ric dei gilet gialli, Ingrid Levavasseur. Niente incontro quindi la prossima settimana, come detto da Chalencon? "Ho sempre detto che avrei voluto farlo a fine febbraio, quando ci saremo strutturati meglio. E invece è stato organizzato un incontro alle mie spalle. Quello che ha fatto Chalencon è disonorevole. Mi dispiace solo che Di Maio sia rimasto spiazzato da tutta questa situazione e non è certo colpa sua".



"Non è nostro interesse entrare nelle dinamiche interne ad altri gruppi. Dopo un primo contatto telefonico, abbiamo accettato l'invito a incontrare alcuni candidati della lista Ric e l'esponente Chalençon. All'incontro erano presenti alcuni candidati della lista di cui Ingrid Levavasseur è capolista, come dimostrato dalla foto pubblicata. Il tema dell'incontro non erano le europee né tantomeno la negoziazione di eventuali alleanze, ma creare e mantenere un dialogo continuo". Lo affermano gli eurodeputati M5S Corrao, Castaldo e Beghin. "Li abbiamo incontrati "esattamente come stiamo facendo con tutti i movimenti europei che ci stanno contattando", spiegano il vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo e i gli eurodeputati Tiziana Beghin e Ignazio Corrao sottolineando come, al centro dell'incontro, ci fosse tra l'altro la "condivisione dell'esperienza del nostro percorso politico come Movimento 5 Stelle".