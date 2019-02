Nucleare, il Pentagono: "No piani nuovo sistema missili dopo uscita Inf"

Il Pentagono fa sapere che gli Usa non hanno per ora in programma lo sviluppo o il dispiegamento di un nuovo sistema missilistico a medio raggio, dopo l'annuncio di Washington di voler abbandonare il patto con Mosca sulle armi nucleari Inf (Intermediate-Range Nuclear Firces Treaty).



"Non c'e' un sistema a medio raggio o qualcosa di simile di cui stiamo discutendo al momento", ha dichiarato il sottosegretario americano alla Difesa, Johb Rood. "Valuteremo le diverse opzioni al riguardo", ha aggiunto.



La scorsa settimana il presidente Donald Trump ha annunciato la fine del trattato del 1987 con la Russia considerato una pietra miliare della fine della Guerra Fredda. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Trump ha detto che gli Usa stanno "sviluppando un sistema missilistico di difesa di classe mondiale".