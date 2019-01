Milano, i "democratici" imbrattano i muri della sede Lega

Atto di vandalismo, la scorsa notte, a Milano, nella sede della Lega. "I muri esterni della storica sede della Lega in via Bellerio sono stati deturpati con scritte spray rosse contro il nostro movimento". Lo ha comunicato Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda. "L'anno nuovo purtroppo comincia in continuità con quello precedente", afferma in una nota, "procedendo nell'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con vandalismi, buste con proiettili, scritte spray con minacce e insulti, vetrate infrante e purtroppo anche attentati incendiari ed esplosivi (tre da luglio nelle nostre sedi in Lombardia), senza contare i fantocci di Salvini bruciati nei cortei studenteschi".



"Purtroppo anche il nuovo anno si è aperto con alcuni atti di violenza contro le sedi della Lega: gli insulti apparsi questa notte sulle mura dello storico quartier generale di Via Bellerio a Milano sono solo l'ennesimo, inaccettabile episodio di una lunga serie", ha commentato su Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Rinnovo il mio appello ad abbassare i toni e a riportare il confronto nei binari della democrazia, ricordando che comunque noi andremo avanti, senza farci intimidire da chi non riesce ad esprimersi in modo civile".



"I veri fascisti, i veri razzisti, sono quelli che in democrazia alle idee e al confronto preferiscono la minaccia e la violenza, purtroppo anche fisica. Ancora una volta una sede della Lega, in questo caso la nostra storica sede di via Bellerio, diventa bersaglio di un attacco intimidatorio", commenta il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli; “L’unico linguaggio che conosce certa gente è quello di insultare, spaccare, imbrattare e commettere violenza. Persone evidentemente incapaci di affrontare un dibattito democratico o di entrare nel merito di contenuti che neppure conoscono”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. “Queste sono le conseguenze causate da chi continua indecentemente a fomentare odio e violenza contro la Lega e contro il Ministro Matteo Salvini”.