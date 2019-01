I sindaci pro-accoglienza e quel mare di soldi in meno

Altro che accoglienza e fratellanza! Dietro la rivolta dei sindaci targati Pd ci sarebbe, secondo il Giornale, il fiume di soldi che, per colpa o merito di Salvini e del Decreto Sicurezza, non entrerà più nelle loro casse. Soldi per l'accoglienza, a tonnellate, che andavano a rimpolpare l'esiguo bilancio comunale. Il Giornale si è messo addirittura a fare i conti in tasca ai sindaci buonisti e ne sono uscite delle belle.



"A Palermo, per il 2019, non entreranno più nelle casse ben 14,5 milioni di euro da impegnare nello Sprar: una beffa per Orlando che proprio un anno fa annunciava assieme al suo assessore alla Cittadinanza solidale di voler trasformare tutti i Cas in accoglienza diffusa avendo già incassato il via libera di Minniti e dell'Anci. Il profitto? Ben 100 milioni di euro all'anno nelle casse del capoluogo siciliano. Napoli invece dovrà rinunciare a 5,4 milioni, Bari a 4,2 e Firenze a 3,9", scrive il quotidiano. E non va bene neanche a Torino (-6,3 milioni), Milano (-14,4), Brescia (-4,2), Bologna (-14,8), Livorno (-3,9), Roma (-17,2), Salerno (-3,7) e Reggio Calabria (-5,6).



E poi ci sono i 15 milioni di euro spalmati in tre anni, per l'accoglienza ai migranti, che non andranno più nella rendicontazione di Cittalia, la fondazione dell'Associazione nazionale dei comuni. Per tacere del fatto che i soldi che i Governi di Sinistra distribuivano ai Comuni venivano a loro volta ridistribuiti a cooperative, enti benefici e onlus per i percorsi di integrazione e formazione e dei quali ora i Comuni dovranno fare a meno; anche dei 700 euro a migrante senza titolo, se ospitato nella rete Sprar. Insomma, con il Governo Lega-pentastellato i rubinetti sono stati chiusi. Ed evidentemente a qualcuno la cosa non piace, ipotizza il Giornale. E' così? Beh, a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci s'azzecca pure.