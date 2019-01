Il Papa parla di accoglienza... ma il Vaticano chiude i portoni dorati

"Giusto il richiamo e l'appello ai leader europei, perché effettivamente è ridicola la posizione dell'Europa in generale sulla posizione dell'immigrazione, però ricordo a me stesso e a tutti che anche il Papa è un leader europeo...Quindi magari l'esempio arrivi dall'alto, non mi pare che il contributo nella faccenda particolare sia significativo. E quando si sono portati a casa 100 persone, che peraltro hanno messo in una sede distaccata, nell'arco di qualche ora sono sparite tutte".

Queste le parole di Dario Galli, parlamentare della Lega e Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico, ad Agorà RaiTre, condotto da Serena Bortone, sul richiamo del Papa ai leader europei sul tema immigrazione.