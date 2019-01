De Magistris: pronto a salpare su una barchetta per i clandestini

"Io ho già chiesto al comandante, poi lui farà le valutazioni anche in base al meteo e a tante cose, che se dirige la prua verso Napoli, il porto di Napoli, adesso, mentre parliamo, è aperto". Luigi De Magistris, ad Agorà su Rai Tre, lo conferma.



Sempre guardando alla situazione delle due navi al largo di Malta, il sindaco di Napoli aggiunge che "me lo ha confermato il presidente dell'Autorità portuale, e se anche lo dovessero chiudere - annota - se la barca arriva in acque internazionali prima di entrare nel porto ci sono 400 imbarcazioni" pronte a prestare soccorso. "Nella prima di queste imbarcazioni - assicura - ci sarò io con la fascia tricolore".