La Chiesa torna denunciare l’usura

Criminalità organizzata, gioco d’azzardo, usura: “Come Chiesa di Milano vorremmo fare qualcosa di più per prevenire e affrontare questa situazione”. L’ha scritto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini nella lettera inviata il 3 gennaio ai parroci delle diocesi, pubblicata ieri in versione integrale nell’inserto di Avvenire “Milano Sette” (6 gennaio 2019, p. 3).





“Oltre alla necessità di alzare l’attenzione su questo fenomeno che attraversa il territorio e spesso ignorato, ci sembra importante cogliere i segnali dello stesso, che si manifesta attraverso il disagio delle persone, famiglie, imprenditori che sono affiancati dalla criminalità organizzata con proposte: di denaro facile, di offerte di beni e servizi con eccessivi sconti, proposte di acquisto dei debiti, delle case, della proprietà di quote delle imprese o delle licenze di aziende in situazione di forte difficoltà. Inutile evidenziare i danni sociali che una infiltrazione profonda delle mafie può causare: violenza, corruzione, infiltrazione della politica e delle imprese, avvelenamento della libertà di mercato, condizionamento della democrazia, produzione di meccanismi di ingiustizia e marginalità”. Delpini quindi avverte: “in alcuni casi si rende necessario il coinvolgimento diretto delle forze dell’Ordine con le quali possiamo collaborare, per favorire accertamenti e percorsi che portino a smascherare quello che spesso si rivela come una vera e propria trappola dello organizzazioni criminali o all’eventuale denuncia”.





“In particolare - prosegue l’arcivescovo, 67 anni, promosso a capo della diocesi ambrosiana da Papa Francesco il 7 luglio 2017 -, oltre ai tanti casi di sovraindebitamento, si assiste, con sempre maggiore frequenza, a famiglie che vedono messa a rischio la prima abitazione acquistata a suo tempo tramite un’operazione di mutuo. A tutto ciò dobbiamo aggiungere anche la nuova patologia rappresentata dal gioco d’azzardo che, insieme ad aggravare l’esposizione debitoria con banche e finanziarie, spesso sfocia nell’usura. Fenomeno carsico che emerge solo nei casi più drammatici (suicidi)”.