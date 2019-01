Rubata la statua di Gesù dal presepe di Firenze

Rubata la statua di Gesù Bambino, la notte tra venerdì e sabato, dal presepe allestito sul sagrato della basilica di Santo Spirito a Firenze. E ora, tra lo sgomento degli abitanti dell'Oltrarno, i padri agostiniani fanno appello.



"Spero che chi ha commesso questo ignobile gesto rifletta e si ravveda. Restituisci il Bambinello, - dice il priore, padre Giuseppe Pagano - soprattutto per i tanti bimbi che hanno contribuito a realizzare il presepe". I padri agostiniani hanno deciso di posizionare un'altra statua, in sostituzione di quella rubata, affinché il presepe non rimanesse sguarnito della figura di Gesù proprio nel giorno dell'Epifania.