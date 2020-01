Cantarella: "una vergogna utilizzare la memoria di Pippo Fava per riabilitare Lucano"

A Catania fa discutere la scelta di invitare l'ex sindaco Mimmo Lucano per esaltare il modello Riace in occasione delle celebrazioni in memoria del giornalista Pippo Fava, divenuto uno degli uomini simbolo della lotta alla mafia, ucciso dalla criminalità organizzata 36 anni fa mentre andava a prendere la nipotina.





"È inaccettabile che certa sinistra strumentalizzi la figura di un grande esempio qual è stato Pippo Fava per rilanciare il modello Riace del plurindagato ex sindaco Mimmo Lucano", ha criticato il responsabile enti locali della Lega in Sicilia, Fabio Cantarella, che è anche assessore a Catania. "Accostare quest'ultimo a Fava - ha aggiunto Cantarella - la ritengo una gravissima offesa alla sua memoria oltre che una bassissima strumentalizzazione politica. Vergognosa oserei dire, anche perché il modello Riace ha rivelato tutte le sue criticità rese note da diverse inchieste. Lo ripeto ormai da due anni: la famiglia Fava liberi la memoria di Pippo da certi personaggi che fondano le proprie fortune sul suo sacrificio strumentalizzandolo a convenienza. Claudio Fava liberi la memoria di un grande uomo ed esempio qual è stato suo padre e la restituisca a tutti i cittadini liberi e di sani principi.



Cantarella replica anche alle accuse di razzismo verso chi ha attaccato il modello Riace, rilanciate dalla stampa: "I veri razzisti mascherati da buonisti sono coloro che con i migranti ci lucrano, coloro che piuttosto che aiutarli in casa loro incentivano le pericolose traversate che spesso causano morti. Durante la guida di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, documenti alla mano, erano diminuiti gli sbarchi e di conseguenza anche i morti nel Mar Mediterraneo. È questo il modello, aiutarli a vivere meglio in casa loro, anche perché qui non hanno opportunità e puntualmente finiscono sfruttati dalla criminalità o da qualche imprenditore senza cuore che li paga, quando va bene, 1 euro l'ora. Ma questo alla sinistra non interessa più, a loro interessa solo farli entrare incuranti del sistema di sfruttamento che tali scelte alimentano, li hanno fatti diventare i nuovi schiavi. E poi hanno il coraggio di parlare di diritti umani".