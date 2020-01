Nigeriano minaccia passanti con bottiglia in mano per farsi consegnare denaro

Girava per le vie cittadine con una bottiglia di vetro in mano minacciando i passanti con l'obiettivo di farsi consegnare del denaro. Non siamo di fronte ad un caso isolato, ormai in Sicilia quotidianamente si consumano reati di questo genere commessi da "risorse", rigorosamente clandestine, fatte entrare nel nostro Paese senza permesso alcuno, incuranti di chi fossero e di come avrebbero dovuto vivere nei nostri territori.

Così, i carabinieri di Catania hanno tratto in arresto il 22enne nigeriano Prince Samuel Oniovosa, accusato peraltro di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’extracomunitario, neanche a dirlo, era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L’arrestato in caserma ha poi giustificato i tentativi di rapina con il diniego dei passanti a dazioni di denaro.

Un pensiero alle forze di polizia costrette quotidianamente a gestire numerosi casi simili. Donne e uomini esposti a rischi inutili e sottratti al controllo del territorio.