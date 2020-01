Donna uccisa a Milano, Calderoli chiede l'ergastolo

"Ha ucciso per futili motivi, ha ucciso per poche centinaia di euro e poi se è andato a ballare in discoteca come se nulla fosse dimostrando rimorso zero. Adesso per l’assassino della 90enne uccisa in una cascina a sud di Milano non ci deve essere nessuna clemenza o sconto di pena: fine pena mai, ergastolo senza nessuna attenuante". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.