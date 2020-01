Milano: "risorsa" bestemmia in chiesa, se la cava con una multa

"A Milano un egiziano entra in una chiesa durante la messa, bestemmia e tanta di distruggere l’altare: alla fine se la cava con appena cento euro di multa per aver offeso la nostra religione. Siamo in Italia e a questo egiziano è andata bene. Se un cristiano in uno Stato islamico avesse bestemmiato contro Allah in una moschea sarebbe stato linciato subito dai fedeli o giustiziato dalle autorità. Altro che multa da cento euro…". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega lombarda.