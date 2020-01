Se la demagogia strumentalizza pure le sciagure stradali...

Non c'è niente da fare: ragionando da sempre come una monade acefala, anche innanzi a casi di cronaca ove pure sussistano pirandelliani distinguo e concorsi di colpa, i sinistri non riescono ad andare a favor di buon senso. E soprattutto a favore di umanità, considerando che le uniche vittime senza appelli né sconti di pena degli incidenti stradali sono quelle che muoiono.



E così anche sulla tragedia di Corso Francia a Roma si sono create le tifoserie per incolpare o scagionare l'investitore (figlio del noto regista caro alle intellighenzie) a seconda delle opinioni politiche, anziché degli esiti dell'indagine. A tal proposito rimarcheremmo solo che un diciottenne comprovatamente alticcio alla guida di un Suv, già di per sé, un tempo, non sarebbe mai stato modello di identità per tifoserie “gauche” che invece, da quel che si legge sui giornali, tendono a difenderlo aprioristicamente, complice anche il fatto che le parti civili della triste vicenda siano sostenute dalla senatrice leghista Bongiorno, la quale, in quanto avvocato, dovrebbe deontologicamente esser libera di assistere chiunque.



Poi si è fatta polemica riguardo la marcatura fattasi della nazionalità del magrebino irregolare e senza patente che ha investito e ucciso una ragazza in Abruzzo, mentre non si sarebbe fatto altrettanto per l'Italiano che ha falciato 6 tedeschi in Alto Adige; a tal proposito va però osservato che, mentre il magrebino non sarebbe dovuto trovarsi lì e tanto meno alla guida di un'auto, l'altro investitore rientrerà con tutta probabilità nella drammatica casistica degli omicidi stradali che affliggono ogni comunità, e ci auguriamo tutti ne esca col massimo della pena prevista.



Quindi, se proprio dobbiamo, riserviamo le demagogie ideologiche a questioni tipo la Jebreal a Sanremo et similia, non alle tragedie.