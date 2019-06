A Greta Thunberg premio "ambasciatore della coscienza" di Amnesty

Nonostante tutta la pantomima mediatica sia di fatto servita a promuovere il lancio di un libro, l'attivista per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei "Venerdì per il futuro" sono stati nominati Ambasciatori della coscienza per il 2019 da Amnesty International.



"Col nostro massimo riconoscimento intendiamo celebrare persone che hanno mostrato di avere grande leadership e coraggio nella difesa dei diritti umani. Non mi vengono in mente premiati migliori di Greta Thunberg e del movimento che ha organizzato gli scioperi del venerdì per il clima", ha dichiarato Kumi Naidoo, segretario generale di Amnesty International.



"Siamo onorati e commossi dalla determinazione con i giovani attivisti di ogni parte del mondo ci stanno obbligando a confrontarci con la realtà della crisi climatica. Ogni giovane che prende parte ai Venerdì per il futuro rappresenta ciò che significa agire con la propria coscienza. Sono loro a ricordarci che abbiamo più potere di quello che immaginiamo e che possiamo avere un ruolo nella protezione dei diritti umani di fronte alla catastrofe climatica", ha aggiunto Naidoo