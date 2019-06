Ora o mai più.

Egregio Signor Ministro, capitano, leader, ciascuno la chiami come vuole, basta intenderci. E' fresca la notizia di un contatto con Silvio Berlusconi, da alcuni definito mummia, da altri stoccafisso e altri ancor un improponibile. Io le dico, per favore, basta Berlusconi. Lasciamo stare le vicende allegre dell'uomo che non ci interessano, sono cose private, ma la vicinanza e il sostegno dato al PD renziano, questo non può passare. La pazienza è finita caro Ministro, e con essa anche i nostri soldi. Oggi la gente è incazzata. La gente è alterata e stanca, vuole fatti, vuole cambiamenti radicali, veri, non le solite parole. Lasci stare Silvio, povero Silvio, nei suoi palazzi. Lei può recuperare tutto ciò che vuole dall'area di fu Forza Italia, ma con lo sguardo verso Giorgia Meloni, verso i cittadini che credono in lei e coloro che erano stanchi delle parole e non votavano più. Ministro, vada in Europa a dire che non vogliamo morire! Lo dica con forza, non più brache calate come sempre è stato. Vogliamo riprenderci una vita dignitosa. Vada in Europa e dica loro che bisogna cambiare radicalmente questo modello fallimentare e obsoleto che solo vecchi comunisti nostalgici ancora vorrebbero. Ministro, volti pagina con forza, esiga dall'Europa ciò che è per noi vitale o l'Italia si sfracellerà!