Salvini: "Il tabaccaio si è difeso, chi fa rapine si prende i rischi"

"Questi sono gli elementi che ho a disposizione da ministro, rispettando il lavoro della Procura: tabaccaio italiano, incensurato, 67 anni, lavora da una vita, ha subito furti e rapine. c Sono in corso le ricostruzioni dei fatti. Per quanto mi riguarda spero che la nuova legge che riconosce la legittima difesa riconosca quello che è stato costretto a fare". Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo salvini, leader della Lega, parlando a Pomeriggio 5 su Canale 5. "Se fai il ladro o il rapinatore di mestiere - ha aggiunto - te ne becchi i rischi di conseguenza".