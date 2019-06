Governo, Meloni: "Un'altra maggioranza è possibile"

"Mi occupo di politica e il mio lavoro è costruire un'alternativa. Io credo che questo governo non abbia dato le risposte che gli italiani meritavano e che non sia in grado di darle". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, a margine di un tour elettorale nelle Marche per i ballottaggi.



"Quello che volevamo dimostrare - ha proseguito - è che un'altra maggioranza possibile c'è e lo abbiamo dimostrato con il voto del 26 maggio. Ciascuno però si assumerà le proprie responsabilità e noi continueremo a fare il nostro lavoro. Per questo abbiamo detto: se non si vuole ascoltare il voto dei cittadini cambiando governo, si cambino almeno le priorità".