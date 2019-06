Milano, aumento ticket, protesta la Lega

“Oltre al mantenimento del prezzo del biglietto a 1,50 euro per i milanesi, richiesto dalla Lega, abbiamo voluto presentare altre tre proposte che, se approvate, rappresenteranno un enorme sgravio economico per i nostri concittadini”. Così Gabriele Abbiati, Consigliere comunale della Lega a Milano, che ha depositato, insieme ai colleghi della Lega, tre emendamenti alla proposta di deliberazione sulle agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico.





“La prima proposta riguarda l’istituzione di un biglietto per le corse brevi – spiega Abbiati – ovvero un titolo di viaggio del costo di soli 50 centesimi, che abbia validità di 30 minuti dall’obliterazione. Un modo per non gravare eccessivamente sulle tasche di quegli utenti che hanno necessità di muoversi con il trasporto pubblico, ma per un lasso di tempi ridotto e per i quali il costo del biglietto intero sarebbe decisamente eccessivo”. Con l’obiettivo poi di favorire la cultura dell’uso del mezzo pubblico tra i giovani e per non gravare sui bilanci familiari, il Consigliere leghista propone di “prevedere per i cittadini milanesi under 16 la gratuità del trasporto pubblico sull’intera rete milanese”.





Infine, Abbiati propone, insieme al gruppo consiliare leghista, di “introdurre la gratuità del trasporto degli animali di affezione sull’intera rete e senza limiti di fasce orarie”. “È inaccettabile che i nostri amici a quattro zampe debbano pagare un salatissimo biglietto per poter accompagnare i propri amici umani nei loro spostamenti sui mezzi pubblici. La gratuità del biglietto sarebbe di sicuro un incentivo a non lasciare a casa i nostri cuccioli, ma a portarli com’è giusto che sia sempre con noi” commenta Abbiati.





“Proposte di buon senso che ci auspichiamo vengano accolte, così da offrire un servizio pubblico decisamente più efficiente e meno oneroso ai nostri concittadini” conclude l’esponente leghista.