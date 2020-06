La Lega chiede la didattica a distanza

"Il governo si è impegnato a prevedere ulteriori risorse per garantire la didattica a distanza. Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento in proposito del nostro odg a mia prima firma al decreto Scuola. Occorre dotare adeguatamente le scuole di apparecchiature tecnologiche, ma soprattutto farsi carico delle famiglie che ne sono sprovviste. Continueremo a vigilare e ad incalzare il governo affinché passi davvero dalle parole ai fatti". Lo afferma la deputata della Lega, Martina Loss.