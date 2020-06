I morti covid e la vergogna rossa

"Con la destra al governo non sarebbero bastati i cimiteri". Lo ha detto nei giorni scorsi un resuscitato Bersani dalla Berlinguer, scatenando prevedibilmente un putiferio. "Come se i morti di Covid, in ogni caso assai numerosi, fossero una specialità della Lega e partiti affini", commenta su Libero Vittorio Feltri, in un editoriale dal titolo più che emblematico: "Vittorio Feltri, Bersani e i cimiteri pieni: "Colpa della Lega? Caz***. Voi di sinistra campioni del mondo di assassini".



Ricordando al veterocomunista i milioni di morti dello Stalinismo, Feltri non manca di sottolineare come le tre città della Lombardia in cima per i contagi, Milano, Bergamo e Brescia, siano amministrate tutte e tre dalla Sinistra. "Bersani ha commesso un errore grave sul piano statistico. In effetti il record dei decessi è detenuto da Milano, ma Pier Luigi si è dimenticato di dichiarare, per distrazione colpevole, che il sindaco del capoluogo lombardo è un signore di sinistra, Beppe Sala, che capeggia una giunta coerente con i programmi progressisti".



Feltri chiude poi con un aneddoto: "Indro Montanelli sulla propria scrivania al Giornale teneva un bellissimo bronzo di Stalin, e allorché gli chiesi come mai il feroce dittatore sovietico fosse sul suo tavolo di lavoro, rispose: 'Lo ammiro poiché nessuno quanto lui ha ucciso tanti comunisti'. Cosa vera. Pertanto Bersani non attribuisca ad altri le stragi di cui i suoi compagni sono maestri eccelsi. Gli assassini si annoverano dappertutto, in qualsiasi gruppo politico. Tuttavia, voi di sinistra, nel settore siete campioni del mondo".