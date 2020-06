Roma, "Basta col Governo Conte". E al Circo Massimo finisce a botte

Slogan contro il Governo ma anche sassaiole e botte con gli agenti. Sono 13 i fermati e due gli arrestati dalla Digos di Roma per gli scontri avvenuti durante la manifestazione di Forza Nuova e gruppi ultras al Circo Massimo di Roma. La loro posizione è al momento al vaglio. Ovviamente rispunta l'eterno Fiano, sempre pronto a vedere un ritorno del fascismo anche negli obelischi dell'antica Roma. E sempre pronto a minacciare giri di vite stile Grande Fratello orwelliano. E lo diciamo condannando quanto fatto da Forza Nuova, ma non si può voler punire un intero Paese per quanto fatto da gruppi di ultrà del calcio, che non s'è capito bene a che titolo se la prendessero con Conte, nel guazzabuglio delle rivendicazioni assurde.



"Le violenze avvenute al Circo Massimo sono inaccettabili e per altro largamente prevedibili. Da giorni lo abbiamo scritto in tanti. A Roma si sono dati appuntamento gruppi organizzati delle tifoserie di estrema destra insieme ai professionisti della violenza neofascista, in alcuni casi pregiudicati. Le immagini del giornalista pestato per il solo fatto di riprendere gli scontri in corso non sono degne dell'Italia del 2020 e della nostra costituzione". Lo scrive in un post su Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.



E poi la minaccia del giro di vite: "Nei prossimi giorni ripresenterò a nome del PD una legge che punisca meglio e più efficacemente di oggi l'apologia e la propaganda nazifascista, e che permetta più efficacemente lo scioglimento dei movimenti dichiaratamente neofascisti. La democrazia la si difende anche contrastando chi non la vuole". OK allo stop alla propaganda nazifascista, ma visto che certa Sinistra bolla a priori come "fascista" chiunque non la pensi come lei, ecco che un brivido anti-totalitarista corre lungo la schiena...