Prodi: "Non si perda altro tempo per agganciare la ripresa"

In un contesto internazionale in cui tutti i Paesi si muovono con determinazioni per far fronte alla crisi innescata dal coronavirus, in Italia permane "la lentezza con cui le decisioni si traducono in aiuti concreti e l'incertezza sulle misure che saranno prese in future": lo scrive Romano Prodi in un intervento sul Messaggero.



Per l'ex premier dalla tempestività degli interventi "dipende se saremo in grado di agganciarci alla ripresa nei tempi e nei modi che oggi si stanno preparando". Dio qui l'auspicio di "un robusto accordo tra i partner della coalizione di governo, come è avvenuto in Germania, dove pure la divergenza degli interessi politici fra democristiani e socialisti non e' inferiore alle differenze esistenti fra i partiti che compongono la maggioranza". "Alla fine"ha osservato Prodi, "con o senza gli Stati generali, è il governo che deve prendere le decisioni. E le deve prendere, e mettere in atto, con la massima urgenza".