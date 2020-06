Centri sociali in piazza per George Floyd. Manifesteranno pacificamente?

Pensavate che anche i compagni "de noantri" non strumentalizzassero la vicenda dell'omicidio di George Floyd (non l'ultimo caso ahimé di nero ucciso negli States da sbirri bastardi) soffocato da un agente indegno della divisa che portava? Piedipiatti che giustamente è stato licenziato ed incriminato, e che speriamo paghi? Nulla a che vedere con la Forza Pubblica che ci difende? Occasione troppo grossa per i kompagni nostrani, quella di far tutt'erba un fascio, di prendersela con la polizia, col Governo, con Salvini (non è al Governo ma dieci a uno che in un modo o nell'altro riusciranno a dire che è colpa sua). Prevediamo già scontri e disordini, che verranno giustificati da certa Sinistra con l'eterno ritornello: "Colpa del ritorno dei fascisti". Ma quali?



E così oggi, manifestazioni di sostegno da Milano a Roma. George Floyd ha tutta la nostra simpatia, i "compagni" che ne stanno strumentalizzando la morte, in Italia come in America, no. E a Milano il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni getta un sasso nello stagno e, in un post intitolato "Africanismo e centri sociali" punzecchia così: "Oggi a Milano, in piazza Duca d’Aosta, arriva Black lives matter, sigla che dietro il pretesto di ricordare George Floyd, l’afroamericano morto nei giorni scorsi in Minnesota, nasconde il solito arcipelago dei centri sociali e degli antirazzisti di professione. Nulla a che fare con noi". E pubblica una foto dell'autore di don Camillo, Giovanni Guareschi, che la dice lunga e che ha il sapore della profezia...