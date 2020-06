Coronavirus: al San Matteo Pavia entro fine giugno zero ricoveri

Il Policlinico San Matteo di Pavia ha stimato che entro fine giugno non ci saranno nuovi pazienti Covid-19 ricoverati. Tutto se le condizioni di contagio rimarranno quelle delle ultime ore. A confermarlo il direttore generale Carlo Nicora che sottolinea come "probabilmente a fine mese la struttura avrà dimesso tutti i pazienti in cura per coronavirus". Giovedì i pazienti ancora in reparto erano 39. Per Asst Pavia i ricoverati in provincia sono ancora 84.