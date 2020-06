Forza Italia: "Stati generali a rischio fallimento"

"Gli stati generali convocati tardivamente dal premier Conte sono falliti prima ancora di iniziare e i motivi sono semplici. Conte li ha convocati solo per sottoporre un progetto già stilato dalla task force di Colao, un progetto lontano dal mondo reale e dalla realtà produttiva del Paese. Forza Italia è pronta a collaborare se l'esecutivo abbandonerà le sue politiche assistenziali e si trasformerà in un governo al fianco delle imprese, delle famiglie dei lavoratori".



"L'Italia va ricostruita e ripensata attraverso poche norme, abolizione drastica della burocrazia, flat tax, flessibilità, lasciando fare al mondo delle imprese ciò che sanno fare meglio, produrre Pil, ricchezza e posti di lavoro. E' stato perso già tanto tempo, le aziende, i lavoratori e le famiglie senza liquidità sono sul lastrico, è aumentata la povertà. Il governo non prenda in giro gli attori convocati agli stati generali, sia disposto ad accogliere ciò che di buono e concreto uscirà da questo tavolo di confronto perché si sta giocando con il futuro di tutti gli italiani non con il destino politico di pochi". Lo dice Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.