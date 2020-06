Autonomia, Toti: "Le Regioni abbiano maggior voce in capitolo"

"La richiesta di maggiore autonomia ha dimostrato la sua validità nel momento in cui le Regioni hanno dovuto affrontare il Covid-19, le linee guida sulle riaperture sono state scritte dalla Conferenza delle Regioni, abbiamo comprato più mascherine noi di quelle che ci hanno inviato da Roma. Credo che tornare a parlare di autonomia sia quanto mai opportuno". Lo ha detto domenica il governatore ligure Giovanni Toti nella quotidiana diretta Facebook.



"Le Regioni devono tornare ad avere maggiore voce in capitolo su quanto si decide per i loro territori - ha detto -, come la Gronda autostradale di Genova, per la cui costruzione quasi tutte le associazioni di categoria si sono espresse a favore, ma l'opera è bloccata da due anni, perché partiti che in Liguria non governano nulla, non decidono nulla. Noi potremmo decidere cosa fare e cosa non fare".