Fase 3, Tajani: "Forza Italia incalza il Governo, altro che accordi col Pd"

"Noi stiamo incalzando il governo, altro che accordi col Partito democratico e con Conte. Noi stiamo facendo un'opposizione ferma e convinta. Noi siamo un'alternativa al governo delle 4 sinistre e portiamo avanti iniziative per sostenere le piccole e medie imprese, gli artigiani, le realtà produttive. Le regioni come Lazio Umbria e Marche, non soltanto hanno avuto il problema del coronavirus, ma ancora si trovano a fronteggiare l'emergenza del terremoto. Senza togliere al Sud i fondi necessari per l'agevolazione fiscale, con 25 milioni si possono dare a risorse a queste imprese e renderle più competitive. Noi siamo concreti e alternativi al governo". Così domenica il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani al TG4.