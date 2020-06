Mattarella: "Incamminati sulla strada della ripresa"

"Dopo aver combattuto la battaglia più dura contro una pandemia temibile, che ha seminato morti e sofferenze, e che ha bloccato tante attività, siamo ora incamminati sulla strada della ripresa. Ma occorre essere prudenti, usare cautela per evitare di vanificare i risultati ottenuti grazie alla responsabilità e al sacrificio di cui siamo stati capaci". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera pubblicata domenica in prima pagina dal Giornale di Sicilia in occasione dei 160 del foglio siciliano.