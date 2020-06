"Camici in Lombardia", la Lega fa quadrato attorno a Fontana

"Il Fatto Quotidiano è riuscito a trasformare una notizia che meritava applausi e lodi, ovvero 75mila camici donati alla sanità lombarda da un’azienda privata che non ha intascato un euro, in un falso scoop trattato, citando titolo, occhiello e catenaccio, come ‘scandalo camici’ e ‘conflitto d’interessi’. Qui bisognerebbe solo ringraziare questi imprenditori che hanno fornito aiuti durante l’emergenza, non gettare fango gratuito. Adesso il Fatto Quotidiano risponderà delle sue falsità in tribunale, certo non in edicola dove ormai i suoi lettori sono sempre di meno...". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, l’on. Paolo Grimoldi.



"Ma questi autorevoli esponenti della sinistra che sulla ridicola vicenda dei camici oggi attaccano Attilio Fontana parlando di opacità, zona d’ombra ecc, ci sono o ci fanno? Alle sparate del Fatto Quotidiano ormai ci siamo abituati e penso che tutti siano capaci di fare la ‘tara’, ma che esponenti illustri, come sottosegretari e parlamentari di lungo corso della sinistra parlino di zone d’ombra o opacità da parte della Regione Lombardia e del Governatore mi lascia sconcertato e veramente mi fa esclamare: ma questi ci sono o ci fanno? Perché qui siamo di fronte ad un’azienda che ha compiuto un nobile gesto di aiuto, nel massimo momento del bisogno, e questo gesto viene strumentalizzato per attaccare il governatore e la sua famiglia, e l’azienda stessa. Non pretendiamo che questi autorevoli esponenti della sinistra comprendano tutto ma almeno che sappiano leggere, perché anche l’articolo del Fatto Quotidiano conferma che si è trattato di una donazione. Mi domando: ma questa di non capire nulla è una malattia che appartiene alla maggioranza di Governo? Perché se fosse così si può anche trovare una cura, ovvero un lungo riposo dall’attività politica dopo un bel voto anticipato...". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"È scandaloso che un atto di beneficenza venga trasformato, da alcuni media, in un’altra campagna di odio contro la Lombardia e contro il governatore Fontana”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, commenta la vicenda dei camici sanitari donati da un’azienda privata alla sanità lombarda. “Ha fatto benissimo Fontana a passare immediatamente alle vie legali e querelare Il Fatto Quotidiano, in modo da ristabilire in tutte le sedi la verità dei fatti”. “Viene il sospetto, o forse sarebbe meglio dire la certezza, che questi polveroni vengano sollevati per nascondere vicende nazionali ben più gravi, dai disastri compiuti dal Governo al caso Palamara. Situazioni che meriterebbero ben maggiore risalto, data la pericolosità per l’intero sistema democratico”. “Piena solidarietà al Presidente Fontana", conclude Anelli, "vittima dell’ennesimo tentativo mal riuscito di infangare non solo l’azione politica della Giunta Regionale ma dell’intera Lombardia”.