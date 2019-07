L'ultimatum di Malta: "La Alan Kurdi non entri nelle nostre acque"

L'avessimo detto noi, i populisti, Salvini o il Centrodestra, apriti cielo! Solito e prevedibile starnazzar delle anime belle della Sinistra, come da copione (ma il Pd si rende conto del favore che fa al Centrodestra, continuando ad anteporre solo e soltanto gli immigrati al benessere degli italiani?).



"Malta avverte la nava Alan Kurdi della Ong tedsca Sea Eye di non entrare nelle sue acque territoriali". Le agenzie sono lapidarie. E quello che stupisce è che Malta è il più vicino porto che da anni ce la mena che loro accolgono, che non è vero che non soccorrono, che non è vero che lasciano che i migranti vengano dirottati tutti in Italia.



Ora, che a chiudere i porti sia proprio quell'Isola che da anni ci fa i pistolotti moraleggianti lascia quanto meno scandalizzati...