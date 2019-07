Alex, Salvini: "Non è vero che il gommone soccorso aveva problemi"

"Ecco una delle tante bugie delle ONG di sinistra: il gommone soccorso non aveva nessun problema". Lo ha dichiarato via Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, con riferimento allo sbarco portato a termine nella notte dei 46 migranti naufraghi a bordo, in violazione del divieto di ingresso in porto disposto dal Governo.