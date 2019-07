Le Ong oramai se ne fottono delle nostre leggi: "Non ci fermeremo"

"Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, non è fermando una, due o dieci navi che si può fermare Mediterranea. Sopratutto perché basta uscire in mare un attimo per rendersi conto di quanto siamo indispensabili". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea parlando con la stampa.



E puntuale arriva l'endorsement della Sinistra. "Con buona pace di Matteo Salvini, i migranti salvati in mare sono sbarcati a Lampedusa e sono al sicuro. Grazie a Mediterranea, all'equipaggio di Alex e a tutti quelli che ogni giorno affermano il principio che salvare vite non può essere un reato. L'odio non vincera'". Così su Facebook Matteo Orfini, deputato Pd.