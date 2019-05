Figuraccia Pd: "La Lega taglia i fondi all'Ospedale di Asola". Ma non è vero

Andarono per suonare e furono suonati. Perché i compagni avevan gettato la croce su Regione Lombardia a guida Lega per il preteso taglio dei finanziamenti all'ospedale di Asola, nel Mantovano. E se ne erano accorti in maniera sospetta solo quattro mesi dopo, guarda la combinazione...in campagna elettorale. Ma la vicenda è una fake news, per quanto rimbalzata all'infinito sui social. E alla fine la Lega ha risposto. Per le rime.



“Sul mancato finanziamento all'ospedale di Asola la Sinistra locale si sveglia sospettosamente solo adesso, dopo cinque mesi, giusto in tempo per prendere una terrificante cantonata pre-elettorale. L’emendamento n. 349 al centro di un'accesa discussione nei giorni scorsi, che prevedeva stanziamenti per l’acquisto di macchinari ospedalieri proposto dalla consigliera Forattini del PD nella seduta del 18 dicembre 2018 era tecnicamente improponibile. Qualcuno spieghi alla Sinistra che un consigliere regionale non fa la lista della spesa per un ospedale e la Regione finanzia. Non funziona così, ci sono leggi, regolamenti e iter da seguire. Esiste un piano di programmazione delle opere e dell’acquisto di materiali che deve passare dall'ASST territoriale, la quale a sua volta, valutate le richieste e le priorità, si confronta con Regione Lombardia. Sulla scorta di questo confronto vengono forniti i fondi di finanziamento per le strutture ospedaliere, in base alle richieste delle stesse, inoltrate alle ASST territorialmente competenti”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti replica al PD.



“Il piano triennale di investimenti dell'ASST Mantova”, prosegue Ceruti, “ammonta a 28 milioni e mezzo di euro per opere pubbliche, tra cui fondi alle REMS di cui ben 2 milioni di euro destinati all’ospedale di Asola. È una grossa bugia che Regione Lombardia non abbia stanziato i fondi ed è strumentale dire che la Lega abbia votato no all'acquisto di strutture destinate all’ospedale. La bocciatura dell’emendamento n. 349 deriva dal fatto che lo stesso non poteva essere presentato in quel modo. Qualcuno a Sinistra o non sa come si lavora o preferisce buttare fumo negli occhi per raggranellare una manciata di voti”.



“La Lega, da sempre vicina al territorio ed ai suoi cittadini, parla con i fatti”, conclude Ceruti. “Come Sindaco di Remedello (BS) ho sempre sostenuto l’ospedale di Asola, una battaglia che sto portando avanti anche come consigliere regionale. A differenza di chi si sveglia e pontifica solo sotto elezioni...”.