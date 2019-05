Tangenti in Lombardia, scattano le manette

Bufera su Forza Italia, in Lombardia e Piemonte, dopo l'ondata di arresti, con anche nomi eccellenti, che hanno visto i carabinieri di Monza e le Fiamme Gialle varesine eseguire 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere.



L'inchiesta coordinata dalla Dda milanese è su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici.



Secondo le prime informazioni, tra gli eccellenti vi sono il consigliere regionale forzista Fabio Altitonante (che avrebbe cercato di corromper il Governatore leghista Attilio Fontana, ottenendo però un rifiuto) e il consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, forzista candidato alle Europee. Secondo gli inquirenti Tatarella sarebbe stato a 'libro paga' dell'imprenditore D'Alfonso, da cui avrebbe ottenuto 5mila euro al mese e in cambio l'avrebbe favorito negli appalti dell'Amsa, la società milanese che si occupa di smaltimento rifiuti.



"Desidero ringraziare le forze dell’ordine e la magistratura per l’operazione che ha portato agli arresti odierni in Lombardia. Vogliamo trasparenza e rispetto delle istituzioni e della legalità per cui ben vengano queste indagini. Un plauso ad Attilio Fontana per la sua fermezza nel rifiutare qualunque proposta sospetta: questa indagine dimostra l’indiscussa caratura morale del nostro Governatore e conferma che la Lombardia è amministrata da un uomo con la schiena dritta. E ora attendiamo sereni che la giustizia faccia il suo corso". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.