Ponte Morandi, al via i lavori sul lato est

Iniziano i lavori sul lato est del ponte Morandi a Genova; nello specifico, si tratta di test di carico sulla pila 11 del moncone est. Per ragioni di sicurezza via Fillak rimarrà chiusa al traffico veicolare. Il risultato consentirà di prendere una decisione sull'uso di esplosivo. Intanto, per quanto riguarda la zona ovest proseguono i lavori di smontaggio delle pile ancora in piedi.