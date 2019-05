I democrat lo infangano continuamente, ma Trump è al 46%

Sin da quando è stato eletto, i democrat gli hanno riversato addosso quintalate di fango ma lui, Donald Trump, continua a testa alta. E la sua fermezza lo premia: secondo i sondaggi la sua popolarità è all'apice, al 46%. Lo stesso non può dirsi dei vari "buonisti" europei, Macron in testa (e sempre meno popolare. A lui le quintalate di letame le han scaricate davvero, sotto casa).



L'ultimo sondaggio Gallup mostra come l'indice di gradimento verso il presidente americano sia salito al 46%. A spiegare la performance soprattutto i buoni risultati sul fronte economico, dalla crescita del Pil ai numeri dell'occupazione.