Tangenti in Lombardia, il procuratore: "Spesso politici collusi"

"Come spesso avviene in Lombardia, politici locali e imprenditoria locale si appoggiano e sono collusi con cosche. Soprattutto della 'Ndrangheta". Lo ha detto il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, dopo l'indagine su corruzione e turbativa d'asta che ha coinvolto stamattina Lombardia e Piemonte.



Quello della relazione tra mondo dell'imprenditoria, politica e criminalità, ha aggiunto Greco, è un "fenomeno evidenziato da molte indagini della Procura di Milano. E anche in questo caso abbiamo sinergie tra cosche e imprenditori", ha chiosato.