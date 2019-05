Regione Lombardia (a guida Lega) in aiuto dei disabili

“Istituire un tavolo con ANCI Lombardia, le associazioni di categoria, i Comuni e le Province per la creazione di una banca dati regionale per l'accesso alle Z.T.L. da parte dei disabili”. Lo chiede una mozione della Lega approvata oggi all'unanimità al Pirellone. Commenta il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, Primo Firmatario del testo: “Con questa mozione, firmata e condivisa da molti colleghi della Lega, intendo garantire ai soggetti disabili l'accesso in tempi immediati alle molte Zone a Traffico Limitato istituite su tutto il territorio lombardo da molte Amministrazioni. Ricordo che ai disabili viene riconosciuto dal Comune di residenza il pass blu al fine di poter circolare nell'area ristretta con la propria autovettura senza dover incorrere in sanzioni”.



“Il problema sorge quando il disabile, che può muoversi liberamente nel proprio comune di residenza in quanto la sua targa è accreditata, si sposta in altre città. È costretto ad avvisare gli uffici competenti indicando orario e varco di accesso, sia in entrata che in uscita, e questa procedura in passato ha causato molte problematiche, spesso sfociate in sanzioni pecunarie ai danni dei disabili”, aggiunge Ceruti.





“La creazione di un sistema operativo che metta in comunicazione Comuni, Province e Regione”, conclude il consigliere leghista, “potrebbe evitare che persone con disabilità vengano limitate nella loro indipendenza e autonomia o che addirittura vengano ingiustamente sanzionate. Per questo motivo ho chiesto la convocazione di un tavolo con le parti in causa al fine di istituire quanto prima una banca dati che venga incontro alle necessità delle persone con disabilità, evitando di penalizzarle inutilmente”.



Il voto all'unanimità del Consiglio regionale lombardo