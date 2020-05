Forza Italia: "Stop assurdo a Ferrara"

Una decisione "assurda". Così Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, bolla la decisione del Governo di bloccare l'ordinanza del Comune di Ferrara, che consentiva la riapertura dei negozi da lunedì prossimo. "Trovo assurdo che il Governo, tramite del Prefetto, abbia deciso di impugnare l'ordinanza del sindaco di Ferrara Alan Fabbri- attacca Castaldini- che con coraggio e consapevolezza della grave situazione economica, consentiva le prime aperture di negozi e imprese".



Secondo l'azzurra, "ancora una volta il Governo dimostra di essere prigioniero di una ideologia contraria alla libera impresa e di non avere contezza di quanto profonda sia la crisi economica. Non riescono ad accettare l'idea che il cittadino possa essere individualmente responsabile senza l'uso di divieti o di guide. Sono prontissimi, invece, a stroncare sul nascere ogni tentativo di far ripartire il Paese, specie se tali iniziative arrivano da amministrazioni di centrodestra", conclude Castaldini.