Leonardo: nuove linee di credito per due miliardi, più liquidità

Leonardo ha sottoscritto nuove linee di credito con un pool di banche internazionali per un valore di due miliardi di euro. Lo comunica la società, sottolineando che "questo importo, sommato alle disponibilità liquide e alle linee di credito preesistenti, consente a Leonardo di contare su una liquidità totale di oltre cinque miliardi". Le linee di credito hanno una durata fino a 24 mesi e non prevedono covenant finanziari.



"Le due nuove linee di credito - sottolinea l'amministratore delegato Alessandro Profumo - rappresentano una ulteriore conferma dell'impegno di Leonardo nel perseguire una strategia finanziaria disciplinata anche in un periodo eccezionale come questo. Questa operazione consentirà di rafforzare ulteriormente la liquidità del gruppo e garantire adeguata flessibilità finanziaria nel mutato contesto economico causato dalla pandemia di coronavirus".